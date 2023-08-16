Аксенов предсказал исчезновение крымских «ждунов» ВСУ

Он отметил, что в Крыму действуют и активные агенты спецслужб Украины, и «ждуны», хотя их и не так много. «Мне кажется, вменяемому человеку очень сложно понять, как можно любить того нацистского урода, в которого превратилась Украина», — задался вопросом крымский лидер.

Аксенов добавил, что симпатии к ВСУ позволяют «ждунам» пользоваться благами, которые жители полуострова получили после вхождения в состав России в 2014 году.

Ранее Аксенов заявил, что публикующие кадры военных, стратегических объектов, оборонных систем, результатов террористических атак становятся «вольными или невольными пособниками» противника, независимо от мотивов своего поступка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

