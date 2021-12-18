Афроамериканка впервые станет главой городского совета Нью-Йорка

Городской совет Нью-Йорка возглавит демократка Эдриен Адамс, она станет первой темнокожей женщиной, которая займет второй по значимости пост в руководстве мегаполиса. Об этом сообщает The New York Times.

Эрик Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка

Отмечается, что 61-летнюю Адамс поддержали 32 члена совета, на 6 больше необходимого. При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс не поддерживал кандидатку публично, но одобрял ее кандидатуру в частных беседах.

«Я горда получить поддержку и доверие моих коллег, чтобы стать их спикером. Наша коалиция представляет все самое лучшее в нашем городе. Вместе мы готовы решать огромные вызовы, которые стоят перед нами», — заявила Адамс.

Формальное голосование по кандидатуре главы городского совета пройдет в январе.

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