Афроамериканка впервые станет главой городского совета Нью-Йорка

Отмечается, что 61-летнюю Адамс поддержали 32 члена совета, на 6 больше необходимого. При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс не поддерживал кандидатку публично, но одобрял ее кандидатуру в частных беседах.

«Я горда получить поддержку и доверие моих коллег, чтобы стать их спикером. Наша коалиция представляет все самое лучшее в нашем городе. Вместе мы готовы решать огромные вызовы, которые стоят перед нами», — заявила Адамс.

Формальное голосование по кандидатуре главы городского совета пройдет в январе.

