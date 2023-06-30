AFP: Беспилотники ударили по позициям ЧВК «Вагнер» в Ливии
Неизвестные беспилотники нанесли удар по авиабазе на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник.
По данным агентства, инцидент произошел в ночь на пятницу. Аппараты неизвестного происхождения ударили по авиабазе Аль-Харруба, где могли располагаться бойцы «Вагнера». База находится в 150 км юго-восточнее города Бенгази на востоке Ливии.
Как отметил источник, в результате атаки никто не пострадал, пишет Ura.ru.
Между тем издание Newsweek сообщило, что ЧВК «Вагнер» нашла работу в странах Ближнего Востока и Северной Африки, правительства которых не хотят обращаться за помощью к Западу. По данным журналистов, компания сотрудничает с Силами быстрого реагирования Судана, а также пыталась установить военное, политическое или экономическое присутствие в ряде африканских государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru