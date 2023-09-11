AFP: Армения начала совместные учения с американскими миротворцами

По информации издания, церемония начала учений состоялась в учебном центре «Зар», неподалеку от Еревана. Также известно. что в учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военных.

Минобороны Армении заявило, что маневры направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы, глядя на проведение Армении и США совместных военных учений, передает «Радиоточка НСН».

