AFP: Армения начала совместные учения с американскими миротворцами
Начались совместные учения Армении и миротворцев Соединенных Штатов Eagle Partner 2023, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя командования Армии США в Европе и Африке.
По информации издания, церемония начала учений состоялась в учебном центре «Зар», неподалеку от Еревана. Также известно. что в учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военных.
Минобороны Армении заявило, что маневры направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы, глядя на проведение Армении и США совместных военных учений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru