Аэропорт Алеппо вышел из строя из-за воздушной атаки Израиля
Израиль атаковал аэропорт Алеппо на севере Сирии, авиагавань вышла из строя. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на сирийское министерство обороны.
Отмечается, что израильская сторона совершила воздушную агрессию около 4:30. Удар был нанесен по аэропорту Алеппо со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.
В результате была разрушена взлетная полоса, воздушная гавань вышла из строя, пишет «Свободная пресса».
Ранее сирийский военный пострадал при отражении атаки ВВС Израиля по военным позициям в окрестностях Дамаска, напоминает RT.
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