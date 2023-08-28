Аэропорт Алеппо вышел из строя из-за воздушной атаки Израиля

Израиль атаковал аэропорт Алеппо на севере Сирии, авиагавань вышла из строя. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на сирийское министерство обороны.

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Отмечается, что израильская сторона совершила воздушную агрессию около 4:30. Удар был нанесен по аэропорту Алеппо со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.

В результате была разрушена взлетная полоса, воздушная гавань вышла из строя, пишет «Свободная пресса».

Ранее сирийский военный пострадал при отражении атаки ВВС Израиля по военным позициям в окрестностях Дамаска, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Давыдов
ТЕГИ:АэропортИзраильСирия

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