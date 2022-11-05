Адмирал США назвал конфликт на Украине «разминкой»

«Кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — цитирует Ричарда Ura.ru.

Адмирал обратил внимание на скорость разработки Китаем ядерного оружия. Это происходит быстрее, чем в США, подчеркнул военный. По его мнению, Вашингтону необходимо нарастить свой оборонного потенциала.

«В противном случае Китай нас просто превзойдет, а Россия в ближайшее время никуда не денется», — заявил адмирал ВМС США.

Ранее сообщалось, что Россия в курсе бреши, которая существует в ядерной доктрине США. Об этом пишет американское издание Hill. Речь идет о ядерных бомбах свободного падения, стоящих на вооружении в США. России известно об их слабой защите при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, пролетающими через оспариваемое воздушное пространство, пишет Газета.ru.

