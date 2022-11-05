Адмирал США назвал конфликт на Украине «разминкой»
Разминкой назвал конфликт на Украине командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз А. Ричард. Он обратил внимание на то, что на фоне быстрого наращивания Китаем своего ядерного арсенала Вашингтон может потерять свое преимущество в этой сфере, пишет британская газета Daily Mail.
«Кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — цитирует Ричарда Ura.ru.
Адмирал обратил внимание на скорость разработки Китаем ядерного оружия. Это происходит быстрее, чем в США, подчеркнул военный. По его мнению, Вашингтону необходимо нарастить свой оборонного потенциала.
«В противном случае Китай нас просто превзойдет, а Россия в ближайшее время никуда не денется», — заявил адмирал ВМС США.
Ранее сообщалось, что Россия в курсе бреши, которая существует в ядерной доктрине США. Об этом пишет американское издание Hill. Речь идет о ядерных бомбах свободного падения, стоящих на вооружении в США. России известно об их слабой защите при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, пролетающими через оспариваемое воздушное пространство, пишет Газета.ru.
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