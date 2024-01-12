Администрация Суэцкого канала опровергла сообщения о приостановке судоходства

Эскалация напряженности вокруг Йемена и движения «Ансар Алла» (хуситы) не повлияла на транзит судов в Суэцком канале, заявил глава управления транспортной артерии Усама Рабиа.

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Он опроверг информацию о том, что движение по каналу приостановлено из-за сложной ситуации в южной части Красного моря. США и их союзники начали в регионе военную операцию против хуситов.

Рабиа заверил, что сообщения о трудностях с навигацией в Суэцком канале не соответствуют действительности. Слова главы управления транспортной артерией приводит портал Al Youm as-Sabia.

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что из-за атак хуситов объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 28%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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