Администрация Суэцкого канала опровергла сообщения о приостановке судоходства
Эскалация напряженности вокруг Йемена и движения «Ансар Алла» (хуситы) не повлияла на транзит судов в Суэцком канале, заявил глава управления транспортной артерии Усама Рабиа.
Он опроверг информацию о том, что движение по каналу приостановлено из-за сложной ситуации в южной части Красного моря. США и их союзники начали в регионе военную операцию против хуситов.
Рабиа заверил, что сообщения о трудностях с навигацией в Суэцком канале не соответствуют действительности. Слова главы управления транспортной артерией приводит портал Al Youm as-Sabia.
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что из-за атак хуситов объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 28%, отмечает «Радиоточка НСН».
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