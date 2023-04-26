Администрация президента ЮАР опровергла заявление о выходе из МУС

Южно-Африканская республика не планирует выходить из состава Международного уголовного суда. Об этом заявили в администрации президента страны Сирила Рамафосы.

Правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из МУС

Ранее глава государства сообщил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из МУС, напоминает «Свободная пресса».

Как отметили в администрации лидера ЮАР, республика остается «стороной, подписавшей Римский статут».

«Уточнение следует за ошибкой в заявлении, сделанном во время брифинга, проведенного правящей партией ... по статусу ЮАР в вопросе МУС», — говорится в сообщении.

Администрация подчеркнула, что Рамафоса «ошибочно подтвердил похожую позицию».

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ФОТО: РИА Новости
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