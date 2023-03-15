Администрация Белого дома ответила губернатору Флориды на критику поддержки Украины

Оказание поддержки Киеву, в том числе и предоставление военной помощи, отвечает национальным интересам Вашингтона и союзников США, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Так чиновник отреагировал на критику действия американских властей относительно ситуации вокруг Украины со стороны губернатора Флориды Рона Десантиса. Кирби отметил, что неизвестно, «где остановится» руководство России, если ему «позволить захватить Украину».

Десантис заявил, что «у США есть много жизненно важных национальных интересов», однако дальнейшее втягивание в конфликт между Киевом и Москвой к ним не относится.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предложил поддержать «смену режима» в Соединенных Штатах. По его словам, администрация Джо Байдена «втянула нас в этот бардак».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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