«10 млрд евро». Орбан рассказал, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционная политика «привела к стремительному росту цен на энергоносители», сообщает РИА Новости.

Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

По его словам, из-за санкций венгерская экономика теряет 10 млрд евро в год.

Орбан подчеркнул, что такие убытки снижают возможности властей выделять из бюджета средства на социальные цели.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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