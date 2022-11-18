«10 млрд евро». Орбан рассказал, сколько денег Венгрия теряет из-за санкций
18 ноября 202216:41
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционная политика «привела к стремительному росту цен на энергоносители», сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за санкций венгерская экономика теряет 10 млрд евро в год.
Орбан подчеркнул, что такие убытки снижают возможности властей выделять из бюджета средства на социальные цели.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru