Заммэра Ефимов: Офсетные контракты позволят Москве сэкономить более 18 млрд рублей

Москва сэкономит на закупке лекарств, медицинских изделий, а также детского питания более 18 млрд рублей с помощью пяти офсетных контрактов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что офсетные контракты в столице появились раньше, чем в остальных регионах России – в 2017 году. Общий объем частных инвестиций по пяти таким соглашениям составит 12,9 млрд рублей. Объем закупок – 72,7 млрд рублей. По словам заместителя столичного мэра, такие контракты крайне выгодны для Москвы, поскольку инвесторы вкладывают большой объем средств в основной капитал. Кроме того, это позволяет установить фиксированную цену на товары, а также получить долгосрочного надежного поставщика.

«Это выгодно для инвестора – он получает гарантированный сбыт и может спокойно планировать свою производственную деятельность. Мы заключили уже пять офсетных контрактов: три из них в фармацевтике, один в пищевой промышленности, один на изготовление медицинского оборудования. При этом, по нашим подсчетам, среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами – 20%, экономия для бюджета города по пяти контрактам составит свыше 18 млрд рублей», – пояснил Ефимов.

Офсетный контракт по производству детского питания был подписан в мае 2020 года, документ будет действовать 10 лет. Это был уже четвертый такой контракт для городских властей. Заммэра добавил, что к настоящему моменту на Царицынском молочном комбинате уже начали работу линии по производству детского питания.

«Обеспечивать определенную категорию детей на молочных кухнях Москвы – обязательство города, поэтому наша задача – локализовать это производство в столице с гарантированным качеством, ценой и результатом. Заключенный контракт предусматривает обязательства со стороны столицы 10 лет закупать детское питание для молочных кухонь более чем на 30 млрд рублей, взамен этого инвестор вложит 2,1 млрд рублей в модернизацию и создание соответствующих производственных линий», – подчеркнул Ефимов.

