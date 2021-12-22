Заммэра Ефимов: Оборот предприятий пострадавших от пандемии отраслей достиг 1,4 трлн

Оборот предприятий отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, в сентябре-ноябре 2021 года достиг 1,4 трлн рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, этот показатель вырос на 58,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 41,5% - 2019 года.

«На осенние месяцы пришелся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей. При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 млрд рублей», - сказал заместитель мэра.

Ефимов также сообщил, что за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 трлн рублей.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что большинство отраслей показали рост выручки по сравнению с тремя осенними месяцами 2019 года.

«Оборот наиболее пострадавших сегментов торговли в сентябре-ноябре 2021 года вырос на 83,7% к тому же периоду 2019 года», - сказал Пуртов.

В частности, выручка сектора бытовых услуг увеличилась на 64% по сравнению с осенью 2019 года, стоматологии - на 59%, СМИ и полиграфии – на 67%.

Некоторые отрасли пока не достигли допандемийных показателей. При этом сфера общепита и гостиницы практически восстановили обороты, - отставание от осенних показателей 2019 года составляет меньше 1%.

Индустрия развлечений и турагентств пока отстает на 15% от уровня осени 2019 года, однако, новогодние праздники и длинные каникулы позволят им увеличить прибыль, считает министр.

По данным Аналитического центра Москвы, оборот малых и средних предприятий отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии, превысил на 26% докризисный уровень.

