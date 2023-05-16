Восемь детских садов появятся в Москве в рамках реализации МаИП

Москва без проведения торгов сдала в аренду застройщикам земельные участки общей площадью порядка 5,2 га для возведения восьми дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в новых детсадах смогут воспитываться 1700 юных москвичей. Объекты находятся на разных стадиях строительства — от проектирования до завершения возведения, отметил Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал появление в столице 19 образовательных учреждений. Для этого город выделил земельные участки площадью около 22 га. Кроме восьми детских садов, будет построено 11 образовательных комплексов и школ.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что детсады строятся в Раменках, Бирюлево Восточном, Очаково-Матвеевском, в районе Аэропорт, а также в Ховрино, Молжаниновском и Даниловском районе. Появятся детсады и в Новой Москве — в поселении Сосенском (ТиНАО). В частности, будущий детский сад на 6-й Радиальной улице откроет двери для 140 воспитанников, учреждение на пересечении Минской улицы с Киевским направлением МЖД — для 150 юных москвичей, а детсад на 1-й Сестрорецкой улице, оборудованный бассейном, пример 350 маленьких жителей Молжаниновского района, добавил Гаман.

Программа по выделению земельных участков в аренду без торгов для реализации МаИП проводится с 2016 года. Для получения статуса необходимо предложить проект, интересный для столицы. Предпочтение Москва отдает новым заводам, спортивным комплексам и социальной инфраструктуре.

