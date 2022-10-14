Владимир Ефимов: В Москве выпуск медицинской мебели увеличен в 2,3 раза
С начала года столичные производители медицинской мебели выпустили товары на 703 миллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет, в том числе, о выпуске хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели. При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о возможности реализации такого производства в рамках офсетного контракта – инвестор выделяет на производство не менее 250 миллионов рублей и получает гарантированный заказ от города на 5,1 миллиарда рублей в течение десяти лет.
«Сейчас в городе оформлено пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей», – рассказал Ефимов.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что сегодня в столице работают 90 предприятий по производству мебели, город привлекает новых инвесторов в отрасль, выделяет участки под строительство производств.
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