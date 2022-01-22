Владимир Ефимов рассказал о высоких позициях Москвы в рейтингах Numbeo
Москва укрепляет позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo по итогам онлайн-голосования пользователей Интернета. Улучшено качество безопасности, состояния экологии, здравоохранения, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва за год улучшила свое положение в Индексе преступности (Crime Index) на 31 позицию. Столица переместилась с 260 на 291 место - первое место в рейтинге занимает самый небезопасный город. Пользователи считают, что Москва безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны. Дневной уровень безопасности в Москве - 81,3 балла – один из наиболее высоких среди мегаполисов. Рейтинг основан на оценке рисков ограбления или нападения на почве расовой, этнической, гендерной или религиозной принадлежности. Самыми безопасными городами в 2022 г. жители назвали Доху, Абу-Даби и испанский Сан-Себастьян.
В Индексе загрязненности окружающей среды (Pollution Index) за год Москва поднялась с 172 до 182 места. Аа 5 лет показатели столицы улучшились на 53 позиции – со 129 места в 2018 году до 182 места в начале 2022 года. Первое место занимает самый загрязненный город.
Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж.
«За последние годы городом реализованы значительные проекты по модернизации ТЭК, городские программы озеленения. Первой из российских регионов Москва выпустила «зеленые» облигации, за счет которых город финансирует строительство Большой кольцевой линии и закупку электробусов. В 2021 году созданы и благоустроены 35 парков и 686 га рекреационных зон, за последние 10 лет высажено более 9,5 млн деревьев и кустарников, осуществлено обновление подвижного состава наземного городского транспорта и метрополитена, запущены 1000 электробусов. Единая система экологического мониторинга насчитывает 600 высокоточных станций, створов и площадок наблюдений», – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Качество зеленых зон и парков, общая чистота города, качество и доступность питьевой воды в Москве получили наиболее высокие оценки. На первых позициях рейтинга самых чистых городов мира 2022 года возглавили Ставангер (Норвегия), Веллингтон (Новая Зеландия) и Канберра (Австралия).
Москва обогнала Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим и другие города в рейтинге по здравоохранению.
«C 2015 года Москва также поднялась на 12 строк в Индексе здравоохранения (Health Care Index) - со 191 до 180 места, в том числе, за последний год произошел рост на 5 позиций - со 185 до 180 места. Жители города отметили удобное расположение медицинских учреждений и их высокую оснащенность современным оборудованием, а также опыт и компетентность врачей», - подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Также улучшились оценки транспортной ситуации в столице. Среднее время, за которое житель Москвы добирается от дома до работы, за последний год сократилось с 51,39 минуты до 51,08 минуты, а за пять – с 57 минут до 51 минуты.
Проект Numbeo считается одним из наиболее авторитетных источников информации о качестве и уровне жизни, стоимости жизни, качестве здравоохранения, безопасности и экологии. Данные Numbeo о стоимости жизни используются международными банками и корпорациями, используются составителями крупнейших рейтингов, например, испанской бизнес-школой IESE и японским фондом Mori (Global Power City Index).
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