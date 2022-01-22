Владимир Ефимов рассказал о высоких позициях Москвы в рейтингах Numbeo

В Индексе загрязненности окружающей среды (Pollution Index) за год Москва поднялась с 172 до 182 места. Аа 5 лет показатели столицы улучшились на 53 позиции – со 129 места в 2018 году до 182 места в начале 2022 года. Первое место занимает самый загрязненный город.

Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж.

«За последние годы городом реализованы значительные проекты по модернизации ТЭК, городские программы озеленения. Первой из российских регионов Москва выпустила «зеленые» облигации, за счет которых город финансирует строительство Большой кольцевой линии и закупку электробусов. В 2021 году созданы и благоустроены 35 парков и 686 га рекреационных зон, за последние 10 лет высажено более 9,5 млн деревьев и кустарников, осуществлено обновление подвижного состава наземного городского транспорта и метрополитена, запущены 1000 электробусов. Единая система экологического мониторинга насчитывает 600 высокоточных станций, створов и площадок наблюдений», – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Качество зеленых зон и парков, общая чистота города, качество и доступность питьевой воды в Москве получили наиболее высокие оценки. На первых позициях рейтинга самых чистых городов мира 2022 года возглавили Ставангер (Норвегия), Веллингтон (Новая Зеландия) и Канберра (Австралия).

Москва обогнала Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим и другие города в рейтинге по здравоохранению.

«C 2015 года Москва также поднялась на 12 строк в Индексе здравоохранения (Health Care Index) - со 191 до 180 места, в том числе, за последний год произошел рост на 5 позиций - со 185 до 180 места. Жители города отметили удобное расположение медицинских учреждений и их высокую оснащенность современным оборудованием, а также опыт и компетентность врачей», - подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Также улучшились оценки транспортной ситуации в столице. Среднее время, за которое житель Москвы добирается от дома до работы, за последний год сократилось с 51,39 минуты до 51,08 минуты, а за пять – с 57 минут до 51 минуты.

Проект Numbeo считается одним из наиболее авторитетных источников информации о качестве и уровне жизни, стоимости жизни, качестве здравоохранения, безопасности и экологии. Данные Numbeo о стоимости жизни используются международными банками и корпорациями, используются составителями крупнейших рейтингов, например, испанской бизнес-школой IESE и японским фондом Mori (Global Power City Index).

