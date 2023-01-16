«Сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка существует на портале mos.ru с 2015 года. С его помощью можно узнать о состоянии лицевого счета, в пару кликов совершить оплату и настроить автоплатеж. Кроме того, он позволяет получить выписку из ФЛС, в которой содержатся сведения о начислениях, поступивших платежах, остатке на балансе, задолженности. В 2022 году сервисом воспользовались более миллиона раз», — рассказал вице-мэр.

Также в числе наиболее популярных инструментов для бизнеса — оформление пропусков на въезд грузового транспорта, онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки и услуги, связанные со сводным планом подземных коммуникаций и сооружений в Москве.

Еще один востребованный сервис связан со сверкой финансово-лицевых счетов и оформлением пропусков для грузовиков, ежедневно доставляющих продукты и другие товары.

В общей сложности портал предоставляет более 200 цифровых инструментов для ведения бизнеса, которые становятся все более востребованы.

«В прошлом году компании и индивидуальные предприниматели воспользовались услугами и сервисами mos.ru больше 2,2 миллиона раз. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее. А количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов на данный момент превышает 440 тысяч», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Новыми онлайн-сервисами для бизнесменов на портале mos.ru стали оплата счетов в сервисе «Мои платежи», которая предоставляет возможность оплатить более пяти тысяч различных счетов и уточнить данные об операциям по ним. Также на портале можно подать заявление на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений городского Управления Роспотребнадзора. А руководители организаций в сфере управления многоквартирными домами могут в формате онлайн зарегистрироваться на обязательный квалификационный экзамен, который необходимо сдавать каждые пять лет. Московским застройщикам с середины декабря стал доступен в электронном виде полный перечень услуг сетевых организаций по подключению к инженерным сетям.

