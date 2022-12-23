Ефимов: Потребительские цены в Москве выросли на 0,3%

В Москве цены на товары и услуги выросли на 0,3% в ноябре по сравнению с октябрем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что рост произошел впервые с июня этого года, до этого ежемесячно наблюдалась дефляция.

«Продукты питания за этот период подорожали в среднем на 0,5 процента. Стоимость непродовольственных товаров почти не изменилась – прирост составил всего 0,07 процента, а услуги прибавили в цене около 0,3 процента», – рассказал он.