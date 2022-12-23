Ефимов: Потребительские цены в Москве выросли на 0,3%
В Москве цены на товары и услуги выросли на 0,3% в ноябре по сравнению с октябрем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что рост произошел впервые с июня этого года, до этого ежемесячно наблюдалась дефляция.
«Продукты питания за этот период подорожали в среднем на 0,5 процента. Стоимость непродовольственных товаров почти не изменилась – прирост составил всего 0,07 процента, а услуги прибавили в цене около 0,3 процента», – рассказал он.
Уточняется, что больше всего цены выросли на овощи и фрукты (4,5%), яйца (1,9%), колбасные изделия (0,6%). В непродовольственном сегменте рекорды бьют смартфоны и холодильники, которые подорожали на 2,5 и 1,7% соответственно.
При этом министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что экономика Москвы смогла адаптироваться к новым реалиям, в марте инфляция достигла пика в 7,2%, но потом ситуация стабилизировалась.
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