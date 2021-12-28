В Москве компьютерная техника стала самым популярным подарком к Новому году
Компьютерная техника стала самым популярным подарком на Новый год у москвичей, с 13 по 19 декабря среднесуточный оборот магазинов техники составил более 535 млн рублей, что на 174,7% больше, чем в аналогичную неделю сентября. Высокий интерес отмечается и к товарам телекома, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Здесь среднесуточный оборот с 13 по 19 декабря также вырос на 66% по сравнению с аналогичной неделей сентября до ₽213,8 млн.
Ефимова цитирует телеграм-канал «Экономика Москвы».
«Магазины, преимущественно торгующие мобильными телефонами и аксессуарами, также увеличили свою среднесуточную выручку на 27,5% до 395 млн рублей при аналогичном сравнении периодов». Ефимов заметил, что популярным подарком остается парфюмерия и косметика. За семь дней декабря оборот магазинов такого сегмента увеличился на 132% по сравнению с аналогичной неделей сентября и составил 631 млн рублей.
Заммэра также подчеркнул, что спрос на мебель и товары для дома, а также на одежду и обувь с 13 по 19 декабря по сравнению с аналогичной неделей сентября вырос на 15%. Выручка московских кафе и ресторанов также показывает рост. За семь дней декабря средний оборот предприятий общественного питания составил 1,43 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем за такую же неделю в сентябре.
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