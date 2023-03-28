Участки под строительство частных домов в Москве начали продавать онлайн

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил, что с 1 марта участки под строительство частных домов можно приобрести онлайн на электронной площадке «Росэлторг».

«Первые аукционы по пяти объектам, которые можно приобрести онлайн, запланированы на 13 апреля», - сказал Ефимов.

Объекты расположены в ТиНАО. Их площадь составляет от 8,5 до 15 соток. Крайний день приема заявок – 10 апреля.

«Победители смогут построить на предлагаемых участках жилые дома максимальной площадью от 338 до 599,2 квадратного метра и высотой до трех этажей или 15 метров», - пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Документы с победителями также будут подписаны онлайн.

Руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что в прошлом году москвичи купили под частные дома 55 участков. Их общая площадь составила 8,2 гектара.

Подобрать участок под строительство частного дома напрямую у города можно на Инвестиционном портале Москвы. Пользователи могут познакомиться на сайте с документацией лота, фотографиями, сведениями о правилах проведения торгов, сроке приема заявок и дате аукциона.

