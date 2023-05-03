Столица поделилась с Томской областью практиками промышленного развития

Представители правительства Москвы и ведущих столичных предприятий встретились с делегацией из Томской области в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и обсудили возможности сотрудничества регионов в вопросах развития отрасли беспилотных летательных аппаратов, а также в сфере фотоники и медицины.

Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиль Петросян рассказал представителям правительства Томской области об инфраструктуре столичной ОЭЗ и преимуществах компаний-резидентов. По его словам, ОЭЗ «Технополис Москва» состоит из шести площадок площадью 260 гектаров. На этой территории расположилось более 200 различных предприятий с 13,5 тысячами работников.

Первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова рассказала, что одной из ключевых отраслей столичной экономики является промышленность. По ее словам, в Москве на сегодняшний день находится больше 3,5 тысяч производственных площадок, обеспечивающих рабочими местами более 720 тысяч человек. В столице действуют три кластера - фотоники, электромобилестроения и фармацевтики, состоящие из около 100 компаний.

Генеральный директор «Московского центра фотоники» Евгений Гольденберг рассказал томским коллегам о развитии фотонных технологии в столице. По его словам, такой прогресс позволяет увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз. К кластеру фотоники в Москве примкнуло уже более 40 компаний.

С делегацией из Томска также обсудили площадку ОЭЗ «Руднёво», на которой создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Томские коллеги заинтересовались разработками, связанными с беспилотниками, а также выразила желание присоединиться к федеральному центру в Москве.

