Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о сокращении срока оформления парковочных разрешений для многодетных семей в два раза, а также о продлении срока их действия. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
«Срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей сокращен с шести до трех рабочих дней. Также для этой льготной категории горожан продлен срок действия документов - разрешения будут действовать не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной», - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщила пресс-служба, москвичи смогут оформлять, продлевать, вносить изменения или аннулировать резидентные парковочные разрешения или разрешения для многодетных семей только в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы (раздел «Услуги» - «Транспорт»).
Принятые изменения упростят оформление парковочных разрешений для более 200 тыс. автомобилистов, включая свыше 115 тыс. многодетных семей и более 93 тыс. резидентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на Виктора Бута
- Путин назвал причину ударов по инфраструктуре Украины
- Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей
- На Кубани запретили использование беспилотников
- СМИ: Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на российский газ
- «Надоело»: Захарова не стала комментировать слова Макрона о диалоге с РФ
- Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
- Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра
- МВД запретило надевать наручники на женщин и детей
- Минобороны РФ заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru