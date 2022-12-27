На новом предприятии в Зеленограде смогут работать 90 москвичей

На территории площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся комплекс для разработки и производства средств измерения температуры. Разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, предприятие построено в районе Силино ЗелАО Москвы. Здесь будет производиться высокоточное измерительное оборудование. При его изготовлении используют отечественные материалы и сырье. Выпускаемые приборы сможет применять в работе в том числе комплекс московского ЖКХ. Завод откроет свои двери для 90 сотрудников.

По данным комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, предприятие имеет статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что даст ему возможность пользоваться существенными налоговыми льготами.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инвестор потратил на производство свыше 154 млн рублей.

Суммарная площадь заводского двухэтажного здания составила свыше 2400 «квадратов». Здесь оборудованы производственные участки, склад металла, комплектующих и готовой продукции, участок технического контроля, бытовые и технические помещения. Возле комплекса установлены малые архитектурные формы, вазоны для цветов и ограждения, для автомобилей сотрудников предприятия предусмотрена парковка.

По словам председателя столичного Комитета государственного строительного надзора Игоря Войстратенко, проверка административно-производственного корпуса на площадке «Алабушево» производилась силами сотрудников Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Специалистами был проведен полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, обеспечивающих безопасное использование строения.

