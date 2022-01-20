Москва открыла цикл мероприятий, посвященных ESG-повестке

В рамках первого в 2022 году заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, прошедшего 19 января, участники обсудили реализацию на территории столичного мегаполиса «зеленого» направления ESG-повестки.



«Москва не первый год следует целям устойчивого развития, определенным ООН, реализуя многочисленные проекты», – открыла заседание заместитель руководителя аппарата мэра Мария Багреева.



По её словам, в рамках экологического направления в городе ведется работа по многим крупным проектам – это, в первую очередь, развитие городского общественного транспорта, строительство метро, переход на наземный электрический транспорт, модернизация топливно-энергетического хозяйства столицы, а также реализация ряда инициатив по переработке и работе в целом с твердыми коммунальными отходами.



«В прошлом году мы запустили развитие «зеленого» финансирования – Москва первая среди субъектов Российской Федерации выпустила «зеленые» облигации. Финансирование от привлеченных средств было направлено на развитие транспортной системы мегаполиса. В ближайшие годы мы продолжим работу по всем этим направлениям, добавив к ним новые. Таким образом, российская столица станет еще более комфортным городом для жизни граждан и ведения бизнеса», – отметила представитель мэрии.



Зам главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова сообщила о создании отраслевых рабочих групп, которые прорабатывают сценарии развития на долгосрочную перспективу. По её словам, они смогут обеспечить дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и стремление к углеродной нейтральности. Семутенкова подчеркнула, что сегодня показатели климатической эффективности, энергоэффективности, использования зелёной энергии доминируют в перечне KPI для оценки ESG стратегий.



В дискуссии также приняли участие представители научного и экспертного сообщества, а также бизнеса, которые рассказали о своих текущих и перспективных «зеленых» проектах на территории города Москвы.

