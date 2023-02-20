Предприятия Москвы получили по льготным кредитам более 73 миллиардов рублей
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог предприятиям столицы получить льготные кредиты на сумму более 73 миллиардов рублей, оформленным в Сбербанке. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, льготное кредитование стало одной из наиболее востребованных мер поддержки предпринимателей.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что из 10 компаний, воспользовавшихся этой мерой поддержки, две занимаются инвестированием в нежилое строительство, остальные – производственной деятельностью.
Значительный спрос на кредиты по льготной ставке со стороны крупных предприятий столицы отметил и вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.
Он напомнил, что сэкономленные в рамках льготного кредитования активы можно направить на закупку нового оборудования, на строительство или реконструкции промышленных помещений, а также на приобретение прав интеллектуальной собственности.
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