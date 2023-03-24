Ефимов: Объем производства одежды в Москве увеличился более чем восьмикратно
В январе текущего года в столице было произведено в 8,1 раза больше одежды, чем в январе 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на более чем 200 московских предприятиях легкой промышленности, которые, в частности, выпускают нетканые материалы, обувь и одежду, трудятся более 10 тысяч человек. Имеющийся опыт и новые возможности, появившиеся благодаря уходу с отечественного рынка ряда зарубежных брендов, помогли увеличить объемы выпуска.
Отмечается, что удобные условия для ведения бизнеса в столице позволяют развиваться предприятиям различных масштабов. Так, московские заводы имеют доступ к развитой инфраструктуре, крупным рынкам сбыта и к широкому спектру мер поддержки, оказываемых столицей.
По данным главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в январе 2023 года московские предприятия в 1,9 раза нарастили производство вязаной и трикотажной продукции, а также в 3,4 раза увеличили объем выпуска спецодежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что спектр изделий, выпускающихся столичными заводами, весьма широк — это спортивная форма, верхняя одежда, классические костюмы, одежда для активного отдыха и экстремального туризма и многое другое. Выпускаемая одежда подойдет покупателям всех возрастов, добавил Овчинский.
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