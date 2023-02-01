Ефимов: Более 600 тысяч закупок проведено на Портале поставщиков в 2022 году

Почти 610 тысяч закупок на общую сумму 94 миллиарда рублей проведено в 2022 году на Портале поставщиков, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сейчас ресурсом пользуются заказчики из 39 регионов и поставщики из всех субъектов федерации.

«Портал поставщиков остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 году на нем проведено таковых 609,2 тысячи, что на 25 тысяч превышает показатель 2021 года. В прошлом году на Портале у предпринимателей со всей страны закупили продукцию на 93,9 миллиарда рублей, а благодаря конкуренции среди поставщиков заказчики сэкономили 7,9 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.

Портал поставщиков постоянно улучшает свой функционал для увеличения числа пользователей. Минувшим летом для московских заказчиков был значительно поднят верхний лимит закупок, которые проводятся посредством котировочных сессий. Приобретать товары стало возможным на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов. Ранее предельная сумма для таких мини-аукционов составляла 600 тысяч рублей.

На новых условиях заключено уже более двух тысяч контрактов на 3,7 млрд рублей со средней ценой 1,8 млн рублей.



«Заказчики теперь могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию за единицу продукции, планировать закупки на более длительный срок, а для поставщиков это гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию, возможность работы напрямую с городом», - отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В 2022 году для пользователей был упрощен процесс регистрации юридических лиц и ведения документооборота, запущены новые цифровые инструменты.

«По итогам прошлого года к работе на ресурсе присоединились более 43 тысяч новых пользователей, а заказчиками в закупках по потребностям теперь могут выступать не только компании, но и физические лица», – рассказал заместитель главы Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Каждый день на ресурсе заключают около 1,5 тысячи контрактов, а каталог товаров, работ и услуг насчитывает более двух миллионов наименований.

