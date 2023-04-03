Эксперты: Запуск производства БПЛА позволит Москве стать лидером в новой индустрии
Компания «Аэромакс» приступила к выпуску беспилотников вертолетного типа, которые будут осуществлять грузоперевозки в сложных метеоусловиях. На территории «Руднёво» уже создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, благодаря которому столица получит тысячи рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Telegram.
Компания планирует увеличить объемы выпуска дронов. В проект дополнительно будут инвестированы 5,4 миллиарда рублей, что позволит дополнительно организовать еще две тысячи вакансий.
Городские власти также активно развивают на территории города кластеры фармацевтики, фотоники и электромобилестроения, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что в них вошли около ста компаний, которые будут заниматься «прорывными» разработками для последующего внедрения в производство.
«При этом половина из них работает на различных площадках особой экономической зоны Москвы», - добавил он.
Независимый экономист Андрей Бархота считает, что на сегодняшний день потребность в беспилотниках в промышленности «близка к пиковым уровням». Он отметил, что качественно построенный запуск производства летательных аппаратов позволит Москве занять одну из лидирующих позиций в данном направлении.
«Важную роль в обеспечении всех условий для полного производственного цикла беспилотников сыграло действие режима наибольшего благоприятствования в плане налоговых и инвестиционных стимулов», - отметил Бархота.
Вице-президент МТПП Александр Крутов отметил острую потребность мегаполисов в использовании беспилотников. Эксперт отметил, что их применение позволяет отслеживать работу городских транспортных систем, а также контроль при возведении городской инфраструктуры. При этом устойчивость дронов к «нелетной» погоде сведет к минимуму человеческий фактор в связанных с обеспечением безопасности вопросах. «Ставка на развитие технических систем в сочетании с искусственным интеллектом на базе разработок отечественной инженерной школы с применением российской элементной базы становится уверенной основой для технологического суверенитета в ключевых направлениях развития столичной экономики», - добавил он.
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