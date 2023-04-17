Эксперты назвали прорывными проектами запуск трех производств в «Технополисе Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» запустили три высокотехнологичных кластера: фармацевтический, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники.

В частности, начался выпуск первого российского электрогрузомобиля ЕVM PRO на базе шасси «УАЗ». Компания «ЛАССАРД» занимается производством лазеров и лазерного оборудования. Линейка изделий состоит из станков для резки, офтальмологических систем, оптомеханических изделий. В год будут выпускать больше 1,4 тысяч единиц различной продукции. Еще одно новое производство по выпуску телекоммуникационного оборудования запустила фирма «Бифорком Тек».

«В настоящий момент на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» работают 130 компаний. 47 из них являются резидентами ОЭЗ. Среди них – разные инновационные предприятия, производители микроэлектроники, фармацевтической продукции и медицинской техники, высокотехнологичных строительных материалов, электромобилей и комплектующих для них», – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы уже инвестировали в свои производства более 20 миллиардов рублей.

Генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин рассказал, что развернуть производство электрогрузомобиля хотели в Санкт-Петербурге, но в «Технополис Москва» им предоставили промышленные помещения со всей инженерной инфраструктурой.

«Второе преимущество ОЭЗ – налоговые льготы и таможенные преференции», - сказал Рашкин.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян отметил, что каждый новый проект является прорывным в своей отрасли.

«Запуск производства грузоэлектромобилей на отечественном шасси от УАЗа дает возможность обеспечения необходимой для бизнеса грузоподъемности», - отметил Варданян.

Он также отметил, что отечественный грузоэлектромобиль позволит снизить себестоимость грузовой логистики. Открытие производства лазерного оборудования и самих лазеров особенно актуально, потому что их применение в различных сферах постоянно растет. Решения в области передачи данных позволят компаниям сохранять свою конкурентоспособность.

«В условиях жестких санкционных ограничений выход на собственное производство в этой сфере – реальное составное звено технологического суверенитета», - подчеркнул Варданян.

Отметим, что новые производства были запущены в короткие сроки. Это еще раз подтверждает то, что площадка ОЭЗ «Технополис Москва» является одной из лучших в России.

