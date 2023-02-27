Эксперты: Фармацевтический кластер в Москве стремительно развивается благодаря «офсетам»
В Москве создается большой фармацевтический кластер, при этом в городе сегодня работают больше 200 предприятий, выпускающих лекарства и изделия медицинского назначения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сейчас на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Он объединил девять разработчиков и производителей лекарственных средств. Шесть предприятий в составе кластера уже работают, еще три фармацевтических комплекса будут введены в эксплуатацию в этом году», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
По его данным, в столице сегодня работают 95 фармацевтических предприятий, на которых задействованы более 15 тыс. человек.
В числе мер поддержки производителей медтехники мэр Москвы, в частности, назвал, льготные кредиты и офсетные контракты, в рамках которых предприятие строит производство, а город закупает его продукцию. По его словам, столичные фармкомпании делают новые лекарства и увеличивают объëмы производства. Производство медоборудования в Москве выросло по итогам прошлого года почти на треть.
«Москва является лидером среди регионов России по количеству подписанных офсетов – в настоящий момент заключены шесть таких контрактов. Также в ноябре прошлого года Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение провести пять конкурсов на поставку лекарств в рамках офсета», - сказал в этой связи Ефимов.
По его словам, вложения инвесторов в модернизацию или локализацию производств в совокупности составят не менее 5,5 млрд рублей.
Вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям компании BIOCAD Алексей Торгов подтвердил, что благодаря «офсетам» фармацевтический кластер Москвы «стремительно развивается».
«В 2017 году наша компания и Департамент здравоохранения Москвы заключили первый в России офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов. В 2020 году BIOCAD открыла фармацевтическое производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Офсетный контракт позволил городу снизить цену на лекарства, к тому же регион получил высокотехнологичное производство», - рассказал Торгов.
Со своей стороны, председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк отметила, что «офсеты», налоговые льготы и другие меры поддержки столичных властей позволили увеличить в 2022 году производство медицинской мебели.
«В сложившейся ситуации фактически экономической блокады со стороны недружественных стран, когда на финальных стадиях поставок, контрактов, иногда не хватает буквально одной-двух деталей для того, чтобы заработала целая медицинская установка или комплекс, это очень большое подспорье, когда создаются условия, чтобы не рассчитывать на кого-то, а делать все своими силами», - подчеркнула Вовк.
При этом она назвала «беспрецедентной историей» создание в Москве особых экономических зон (ОЭЗ).
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