Ефимов: в центре Москвы сдадут в аренду два объекта культурного наследия
Московские власти выставили на торги два объекта культурного наследия, которые расположены в районах Красносельский и Арбат.
Как сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, победителям аукционов за 5 лет нужно будет отреставрировать здания, а затем они получат право на льготную ставку аренды, которая составляет 1 рубль за 1 квадратный метр в год.
«Программа льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр в год» действует в Москве с 2012 года. За этот период на торгах было реализовано 34 объекта культурного наследия, арендаторы 20 из них уже завершили реставрационные работы и перешли на льготную ставку», - сказал Ефимов.
Предприниматели могут открыть в зданиях офис, кафе, магазин. Договор будет заключен на 49 лет.
Первый лот площадью более 600 квадратных метров расположен в Просвирине переулке. Оно было построено в начале XX века архитектором Петром Ушаковым по заказу купца Николая Пичугина.
Второй лот – «Дом, в котором жил Андреев Николай Андреевич в 1900-1932 гг.», предлагается в Большом Афанасьевском переулке. Общая площадь объекта превышает 800 квадратных метра.
«Прием заявок на участие в торгах на право долгосрочной аренды этих зданий ведется до 18 ноября», – рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Контролировать реставрационные работы будут специалисты Мосгорнаследия, уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов
- Главы МИДов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на €500 млн
- Кабмин продлил семейную ипотеку до июля 2024 года
- В РПЦ выступили против проверки классики на пропаганду ЛГБТ
- Адвокат заявил, что объявленная в розыск Овсянникова
- Ульф Кристерссон стал новым премьер-министром Швеции
- Metro приостановила продажи в России из-за сбоя
- Премьер Украины: сотни населенных пунктов после обстрелов остались обесточены
- С российских чиновников взыскали необоснованного имущества на 2 млрд долларов
- Напавшего на вдову Градского приговорили к восьми годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru