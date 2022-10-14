Ефимов: в центре Москвы сдадут в аренду два объекта культурного наследия

Московские власти выставили на торги два объекта культурного наследия, которые расположены в районах Красносельский и Арбат.

Как сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, победителям аукционов за 5 лет нужно будет отреставрировать здания, а затем они получат право на льготную ставку аренды, которая составляет 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

«Программа льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр в год» действует в Москве с 2012 года. За этот период на торгах было реализовано 34 объекта культурного наследия, арендаторы 20 из них уже завершили реставрационные работы и перешли на льготную ставку», - сказал Ефимов.

Предприниматели могут открыть в зданиях офис, кафе, магазин. Договор будет заключен на 49 лет.

Первый лот площадью более 600 квадратных метров расположен в Просвирине переулке. Оно было построено в начале XX века архитектором Петром Ушаковым по заказу купца Николая Пичугина.

Второй лот – «Дом, в котором жил Андреев Николай Андреевич в 1900-1932 гг.», предлагается в Большом Афанасьевском переулке. Общая площадь объекта превышает 800 квадратных метра.

«Прием заявок на участие в торгах на право долгосрочной аренды этих зданий ведется до 18 ноября», – рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Контролировать реставрационные работы будут специалисты Мосгорнаследия, уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

