Ефимов: в Москве жителям передано около 3,5 тысяч нежилых помещений

В Москве с 2014 года было передано жителям столицы около 3,5 тысяч нежилых помещений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, они могут оформить их в общую долевую собственность и использовать для хозяйственных нужд.

«В Москве за восемь лет были переданы жителям в общую долевую собственность подвалы, технические помещения и чердаки в многоквартирных домах и нежилых зданиях общей площадью более 410 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Помещения находятся во всех административных округах города, кроме ТиНАО, уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, больше всего их расположено в центре столицы и на востоке Москвы.

