Ефимов: Резиденты центра БПЛА в «Руднево» смогут сэкономить на налогах более 20% в год

В столице был заключен Меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли БПЛА и авиации. Он также подразумевает открытие федерального центра беспилотных авиационных систем в составе индустриального парка «Руднево».

Индустриальный парк «Руднево», в котором разместится Федеральный центр беспилотных авиационных систем, откроется в столице в следующем году. Он станет частью особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это даст возможность его резидентам, в частности, создателям БПЛА, сократить налоговые выплаты более чем на 20% ежегодно, что включает в себя льготы по налогу на прибыль, а также полное освобождение от земельного, транспортного и имущественного налогов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, для Москвы как для одного из наиболее значимых рынков потребления БПЛА вопрос разработки беспилотных авиационных систем стоит особенно остро. Они нужны как частному бизнесу, так и многим отраслям московского городского хозяйства: применяются они и при наблюдении за процессом строительства, и при обследовании и выявлении незаконных построек, а также при составлении электронных моделей местности. Коптеры дают возможность дать оценку масштабу и темпам строительства, сконструировать 3D модель ландшафта, а также обозначить особенности климата той или иной местности. Таким образом, отметил заммэра, открытие федерального центра для российской столицы — не только производственная необходимость.

Ефимов добавил, что в Москве трудятся множество производителей БПЛА, а подписанный меморандум соберет их в одном месте — на инновационной площадке «Руднево». В области ракетно-космической и авиапромышленности, заключил он, трудятся 24 крупных организации, являющиеся частью оборонно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, в состав Федерального центра беспилотных авиационных систем войдет учебный центр по обучению специалистов высокой квалификации. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, задача центра — подготовка кадров отрасли БПЛА, летного и технического персонала в связке с передовыми высшими учебными заведениями России, а также повышение уровня подготовки профессионалов, обслуживающих комплексы БПЛА.

Отмечается, что суммарная площадь промышленно-производственных объектов «Руднево», возведенных и планируемых к началу эксплуатации в этом году, составит 120 тысяч квадратов. В индустриальном парке спроектированы и построены универсальные промышленные площади, а также предусмотрено размещение опытного производства и конструкторского бюро.

