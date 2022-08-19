Ефимов: Реорганизацией бывшей промзоны «Варшавское Шоссе» займется городской оператор

Комплексном развитием участка бывшей промзоны «Варшавское шоссе» на юге Москвы впервые займется городской оператор – казённое предприятие «Комплексное развитие территорий». Об этом сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции в развитие участка составят 57,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит пять млрд рублей», – отметил вице-мэр.

Он также добавил, что по итогам реализации проекта будет создано более 12 тыс. новых рабочих мест.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, на этом месте планируется возвести 500 тыс. кв. м. недвижимости.

«Территорию бывшей промзоны займут объекты общественного назначения, в том числе офисы, магазины, банки, кафе, а также инновационные центры. Более 31 тыс. квадратных метров выделено на строительство гостиницы», – рассказал глава департамента.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Он позволит городу создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь трлн рублей, а в бюджет поступит около трех трлн рублей.

