Ефимов: Оборот малого и среднего бизнеса Москвы достиг 2,8 трлн рублей

Оборот малых и средних предприятий (МСП) в Москве в январе-ноябре 2021 года достиг 2,8 трлн рублей, что более чем на 40% выше, чем за 11 месяцев 2020 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Малый бизнес Москвы восстанавливается после кризиса, его показатели на протяжении практически всего года превышают допандемийные», - отметил Ефимов.

По его словам, ежемесячный оборот МСП столицы с марта 2021 года превышает уровень второй половины 2019 года. Так, в сентябре оборот достиг 355,8 млрд рублей. Ефимов подчеркнул, что ограничения на работу большинства отраслей осенью не оказали большого влияния на работу предпринимателей. Так, в октябре оборот малых компаний составлял почти 290 млрд рублей, а в ноябре более 273 млрд рублей.

Таким образом, о восстановлении МСП в столице говорит и увеличение налогов от специальных налоговых режимов. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения за 11 месяцев достигли почти 152 млрд рублей. По его словам, сумма на 40% больше, чем за такой же период 2020 года.

Средства от патентной системы налогообложения в январе-ноябре этого года составили более 4 млрд рублей. Такой показатель на 6,7% больше, чем в том же периоде 2020 года, резюмировал Пуртов.

