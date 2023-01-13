Ефимов: Новый завод вентиляционного оборудования появится на юго-востоке Москвы
Завод по выпуску вентиляционного оборудования появится на юго-востоке Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Земельный участок в районе Некрасовка в аренду под строительство город выделит без торгов компании «Фабрика Вентиляции ГалВент». Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Лидер по производству систем вентиляции разного назначения в России планирует вложить в проект в рамках импортозамещения около четырех миллиардов рублей. На заводе появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест.
Сейчас фабрика ежедневно выпускает порядка 20 тысяч единиц продукции. Новое предприятие позволит нарастить объёмы производства до 150 тысяч единиц изделий в день. Такое уточнение дал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Договор аренды земли с компанией для воплощения в жизнь амбициозного проекта будет заключен на пять лет, сообщил министра правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города.
Такой механизм взаимодействия с инвесторами был запущен в столице в 2016 году. Благодаря этому сотрудничеству, в Москве появляются производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные объекты, деловые и культурно-досуговые центры.
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