Ефимов: Москва стандартизировала три четверти госзакупок

В столице РФ 76% государственных закупок объемом 700 миллиардов рублей проведено в 2021 году с использованием типовой документации. Такую статистику привёл заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок – утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 367 комплектов типовой конкурсной документации», - рассказал заммэра.

Единые стандарты обеспечивают прозрачность закупок, способствуют повышению конкуренции, обеспечивают большую эффективность расходования бюджетных средств. Использование городскими заказчиками при проведении закупок типовой документации позволяет экономить до 10% бюджетных средств. По словам главы Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в прошлом году утвержден 81 комплект документации.

«Из них 28% приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства, 21% – на закупки для общегородских потребностей, 20% - на закупки в сфере имущества и транспорта, 19% – в сфере здравоохранении, 12% – в сферах информатизации, соцзащиты и образования», - уточнил министра правительства Москвы.

В этом году планируется разработать 44 комплекта типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 80% от осуществляемых в Москве регулярных закупок.

В конце 2021 года было утверждено 17 новых комплектов типовой документации межведомственной рабочей группой по проверке обоснованности заявленных потребностей. Среди них «Поставка газа природного топливного компримированного для двигателей внутреннего сгорания», «Поставка медицинской мебели», «Поставка электрокардиостимуляторов», «Выполнение работ по экологической реабилитации территорий и водных объектов», «Оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту речных судов», «Поставка технических средств реабилитации для инвалидов».

