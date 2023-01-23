Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды земли под инвестпроекты в 2022 году

Столичное правительство заключило 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в прошлом году, их общая площадь составила свыше 168 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, срок аренды участков будет составлять пять лет. Ефимов указал, что в течение этого времени инвесторы построят, в частности, 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия и многофункциональные центры (МФЦ).

Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в прошлом году для размещения МФЦ было выделено 25 гектаров земли, для школ и детсадов определили 23 гектара, для спорткомплексов предусмотрено еще 12 гектаров, а для транспортных проектов выделили свыше 11 гектаров.

Таким образом, на северо-западе Москвы скоро возведут спорткомплекс на территории Нижних Мневников. Там строится Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь напомнил, что в рамках антикризисной поддержки бизнеса с марта прошлого года земли для развития промышленных объектов стали предоставлять по ставке один рубль в год. По его словам, в 2022 году столица заключила 13 договоров о предоставлении земли в аренду по такой ставке.

Овчинский добавил, что за счет реализации таких проектов в Москве появятся, в частности, новые предприятия по производству разного рода оборудования, мебели, стройматериалов и продуктов питания. Он подчеркнул, что будущие объекты дадут свыше трех тысяч новых рабочих мест. Так, в Зеленограде должен появиться масштабный промышленный кластер, который будет выпускать большой спектр продукции, в том числе стройматериалы.

