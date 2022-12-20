Ефимов: Москва снижает долю участия в предприятиях из конкурентных сфер экономики
В Москве с 2011 года число предприятий, акциями которых владеет город, сократилось на 80%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город снижает долю своего участия в конкурентных сферах экономики, среди которых, например, аренда недвижимости, банковская деятельность и гостиничный бизнес», - рассказал он.
По его словам, это положительно влияет на развитие предпринимательства, а также повышает качество услуг. За этот период город продал акции компаний на 138 миллиардов рублей, оставив в собственности 77 предприятий.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что город наращивает долю участия именно в жизненно важных организациях – с начала года столичный бюджет получил в виде дивидендов 2,48 миллиарда рублей.
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