Ефимов: Количество безработных граждан сократилось на 20,5% с начала года

Число безработных москвичей, стоящих на учете в службе занятости, снизилось на 20,5% с начала текущего года, вернувшись к показателям марта 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, положение столичного рынка труда по-прежнему можно назвать стабильным. Безработица в Москве, отметил Ефимов, составляет 0,4% по состоянию на 6 декабря (29 тысяч москвичей). Он подчеркнул, что это самый низкий показатель с начала марта 2020 года.

Специалисты Департамента экономической политики и развития города Москвы отметили, что за одиннадцать месяцев текущего года наивысшая разница между числом принятых на работу и уволенных граждан наблюдается в отрасли разработки программного обеспечения для ПК — 24,6 тысячи человек. Кроме того, большим успехом среди потенциальных работников пользуются отрасли научных исследований и разработок (здесь количество трудоустроенных больше числа уволенных на 11,7 тысячи человек), ЖКХ (5,4 тысячи), а также сектор производства компьютеров, электроники и оптики (2,5 тысячи).

