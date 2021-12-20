Ефимов: Инвестпроекты в Москве выполняются без задержек

Даже в период пандемии инвестиционные проекты в Москве выполняются без задержек. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью ТАСС.

«Все расчеты показали, что городу выгоднее выйти на рынок заимствований и реализовать все инвестиционные проекты, которые намечены: во-первых, это выполнение наших обязательств перед жителями, которые ждут открытия новых станций метро, например, а во-вторых, чтобы не сдерживать инвестиционную активность, в первую очередь частного сектора», - заявил он.

По словам Ефимова, в течение года с учетом благоприятной финансовой ситуации было принято решение о сдвиге сроков влево по целому ряду крупных проектов развития транспортной инфраструктуры.

«Если говорить, на что мы потратили заимствования, то, в первую очередь, хочу сказать про наши «зеленые» облигации: это первый субфедеральный «зеленый» заем в стране», - объяснил он.



По словам заммэра, эти средства были направлены на финансирование строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и покупку электробусов. Остальные - на осуществление Адресной инвестиционной программы.



При этом Ефимов подчеркнул, что если бы эти деньги не были заняты, а сроки строительных проектов просто были перенесены, организаторы потеряли бы 10-15%. По его словам, это связано с тем, что уровень инфляции в строительстве в этом году был очень высок, в том числе за счет подорожания металлов.



«Передвижка строительного проекта на год означала бы его автоматическое удорожание на эту инфляцию. А заняли мы под 7%, поэтому в любом случае сэкономили», - заключил заммэра.



«Зеленые» облигации – это ценные бумаги, предоставляющиеся на условиях возвратности, и финансирующие природоохранные и экологические проекты.

