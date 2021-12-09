Ефимов: Три бывшие промзоны Москвы превратят в индустриальные кварталы

Более 9,5 тысячи рабочих мест создадут в Москве благодаря комплексному развитию бывших промышленных зон. В реализацию проектов планируется вложить более 30 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, принято решение о развитии участков бывших промзон «Каширское шоссе», «Огородный проезд» и «Теплый стан». В перспективе там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка со всей необходимой инфраструктурой.



«Ожидаемый объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят три миллиарда рублей. Для жителей города будет создано 9,5 тысячи новых рабочих мест», — отметил заммэра.



На участках, на которых расположены преимущественно склады и гаражи, в будущем будет возведено более 470 тысяч квадратных метров недвижимости - промышленной и общественно-деловой застройки. Предполагается, что на этой территории откроются офисы, банки, магазины, торговые центры.



Один из проектов (промзона «Огородный проезд») будет реализовывать правообладатель, два других выставят на торги, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.



Благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

