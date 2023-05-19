Девять соцобъектов по договорам участия появятся в Москве в 2023-2028 годах

В апреле текущего года Москва согласовала договоры участия, согласно им в столице откроются девять новых соцобъектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, застройщики возведут и передадут Москве семь образовательных учреждений, в которых смогут заниматься 5000 юных москвичей, и две поликлиники, которые смогут принимать 720 пациентов за смену. Общий объем вложений в их постройку — 16,2 млрд рублей.

Данный механизм был утвержден в Москве в феврале 2021 года и начал работать в июле 2021 года. Город заключает договоры участия в развитии и благоустройстве Москвы с инвесторами. Благодаря этому в столице появляются новые соцобъекты.

По словам главы Департамента городского имущества Максима Гамана, шесть образовательных учреждений на более чем 3000 человек появятся в районах Перово, Хорошевский, Останкинский и Печатники, а также поликлиника на 200 посетителей в смену в Бирюлево Восточном. Кроме того, инвесторы построят поликлинику на 520 посещений в смену и образовательный комплекс на 1850 человек в поселении Сосенском (ТиНАО). Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2023-2028 годах, заверил Гаман.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, среди инвесторов — Sezar Group, Capital Group, ПИК, ФСК и другие. Все они помогают столице на безвозмездной основе. С начала текущего года застройщики подписали с Москомстройинвестом 30 договоров на возведение 53 муниципальных социальных объектов для москвичей — 25 школ на 13 385 мест и 28 детсадов на 5 300 мест, заявила Пятова.

