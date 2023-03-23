Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о завершении монтажа первого пролёта железнодорожной части Крымского моста, сообщает РИА Новости.
По его словам, это означает, что половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через мост уже выполнена.
Хуснуллин также напомнил, что президент РФ поручил запустить движение по обоим путям до 1 июля, и не исключил, что это может произойти раньше.
«Если не будет каких-то изменений, я думаю, мы к началу лета запустим», - заключил вице-премьер.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме заявил о полном восстановлении автомобильной части Крымского моста после теракта, сообщает НСН.
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