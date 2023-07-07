Зеленые облигации Москвы помогли развитию инфраструктуры ESG-финансирования в России

Размещение выпуска столичных биржевых зеленых облигаций в 2021 году запустило развитие российской инфраструктуры ESG-финансирования. Интенсивная деятельность столичного правительства совместно с участниками и регуляторами рынка обеспечила допуск муниципальных и государственных облигаций в сектор устойчивого развития Московской биржи. Также были приняты требующиеся для выпуска ESG-облигаций публичными эмитентами регуляторные решения. Об этом на полях Финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербурге заявила глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, опираясь на международный опыт, Москва предложила позволить публичным эмитентам тратить на ESG-проекты эквивалентный объем привлеченных средств, не нарушая российское бюджетное законодательство. Предложение города поддержали на федеральном уровне и включили в постановление российского правительства по финансированию проектов устойчивого развития, принятое в сентябре 2021 года.

Привлечение денег частных инвесторов к воплощению в жизнь проектов устойчивого развития — одно из перспективных направлений развития рынка ESG-финансирования. Размещение выпуска столичных зеленых облигаций показало существенный спрос на инструменты зеленого финансирования среди россиян и их готовность вкладываться в реализацию ESG-проектов. Глава департамента отметила, что начатое 30 мая размещение выпуска облигаций на сумму два миллиарда рублей сейчас практически полностью завершено. Облигации пользуются высоким спросом не только среди москвичей, но и среди жителей других российских регионов.

Багреева добавила, что теоретический потенциал розничных вложений в российские ESG-проекты занимает существенную часть из 6 триллионов рублей активов граждан на брокерском обслуживании и свыше 38 трлн рублей на вкладах, депозитах и счетах россиян, треть которых денежных средств приходится на столицу. Для того, чтобы его реализовать, следует показать частным инвесторам надежность и доходность данных финансовых инструментов и важность воплощения в жизнь ESG-проектов.

На портале зеленых облигаций россиянам наглядно представлен максимум информации. Здесь подробно рассказывается о финансовых условиях выпуска и опубликована информация о затратах на зеленый проект. Также на сайте имеется сравнение разнообразных инвестиционных инструментов и сообщается о ключевых преимущества облигаций. Кроме того, на портале выложены все документы, относящиеся к выпуску. Столь подробные данные побудили россиян осознанно инвестировать средства в зеленые облигации Москвы, заключила Багреева.

