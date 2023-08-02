Завершается архитектурная отделка станции метро «Лианозово»
Реализация архитектурных решений на строящейся станции «Лианозово» участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро завершается. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, в дизайне платформенного участка сочетаются элементы темно-серого и медного цветов.
«Алюминиевые сотовые панели под медь покрывают колонны, части путевых стен напротив колонн и участки потолка между ними. Световые ниши потолка визуально соединяют колонны», — рассказал Бочкарев, подчеркнув, что за счет чередования таких трехпролетных порталов с темными участками отделки формируются анфилады.
Монтаж медных и темно-серых алюминиевых панелей размером 4,5 на 1,5 метра находится на завершающей стадии, всего предусмотрено 222 таких элемента.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и подрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, платформенный участок дополняют две линии подвесных цилиндрических светильников вдоль края платформы. Дизайн двух подземных вестибюлей станции «Лианозово» соответствует цветовому решению участка: в отделке стен используются панели под медь, а колонны и подвесной потолок вестибюлей отделаны под сталь.
Кроме того, при отделке «Лианозово» применялись натуральные материалы. Так, стены наклонных ходов эскалаторов облицованы гранатовым амфиболитом, пол вестибюлей и платформы выполнен из светло-серого гранита, а края платформы и цоколь путевых стен – из темного габбро.
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