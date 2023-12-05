Зампред ВТБ: Прирост вкладов составил 74% после повышения ставки ЦБ
В ноябре россияне положили рекордную сумму денег на вклады после повышения ставки Центробанком, пишет РБК со ссылкой на заместителя председателя правления банка ВТБ Георгия Горшкова.
Так, прирост вкладов составил 74%, розничный портфель депозитов за месяц вырос на 360 миллиардов рублей. О такой тенденции также сообщили представители «МТС-банка», «Газпромбанка», «Открытия».
При этом более половины (58%) российской городской молодежи не доверяют вкладам в банках как инструменту сбережений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные социолога Дмитрия Маркова. Как выяснилось, молодые люди неопределенно относятся к сбережениям. В текущем году 17% опрошенных точно уверены и 41% скорее уверены, что деньги лучше не хранить в банках, а вкладывать в недвижимость или бизнес. В 2022 году об этом заявляли 13% и 43% соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru