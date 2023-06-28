Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки
Банк России может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА Новости.
Зампред регулятора напомнил, что показатель остается неизменным с сентября прошлого года.
«Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели», — указал Заботкин.
Данные регулятора подтверждали это, однако теперь баланс рисков в большей степени смещен в «проинфляционную» сторону, пишет Ura.ru. Эксперты фиксируют расширение внутреннего спроса со стороны государственного и частного сектора, ускорение кредитования. В связи с этим совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании.
В июне Банк России оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru