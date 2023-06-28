Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки

Банк России может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

Росбанк: ключевая ставка к концу года увеличится до 8,75% годовых

Зампред регулятора напомнил, что показатель остается неизменным с сентября прошлого года.

«Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели», — указал Заботкин.

Данные регулятора подтверждали это, однако теперь баланс рисков в большей степени смещен в «проинфляционную» сторону, пишет Ura.ru. Эксперты фиксируют расширение внутреннего спроса со стороны государственного и частного сектора, ускорение кредитования. В связи с этим совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании.

В июне Банк России оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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