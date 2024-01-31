Зампред ЦБ Зубарев: Банки предотвратили хищение 3,3 трлн рублей у россиян

В 2023 году российским банкам удалось предотвратить хищения у клиентов на общую сумму в 3,3 триллиона рублей, заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев.

По его словам, результативность защитных систем от мошеннических списаний оказалась на уровне 98% в прошлом году, что признано высоким показателем, пишут «Известия».

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Россиянам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы, российские банки возместят потери, заявил заместитель главы ЦБ Герман Зубарев. По его словам, реквизиты злоумышленников находятся в специальной базе регулятора. Зубарев рассказал, что новый порядок начнет действовать с 25 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что еще 17 банков готовятся к подключению к пилотному проекту по цифровому рублю. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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