Зампред ЦБ Зубарев: Банки предотвратили хищение 3,3 трлн рублей у россиян

Россиянам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы, российские банки возместят потери, заявил заместитель главы ЦБ Герман Зубарев. По его словам, реквизиты злоумышленников находятся в специальной базе регулятора. Зубарев рассказал, что новый порядок начнет действовать с 25 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что еще 17 банков готовятся к подключению к пилотному проекту по цифровому рублю. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, передает «Радиоточка НСН».

