Зам Набиуллиной по реформам покинет Центробанк

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский решил уйти в отставку. Как проинформировал регулятор, он намерен продолжить карьеру на руководящих позициях в других финансовых структурах.

Руслан Вестеровский был заместителем Эльвиры Набиуллиной с 2017 года, ранее он возглавлял в Центробанке департамент кадровой политики. В комментарии к его уходу председатель ЦБ подчеркнула, что её заместитель курировал «важнейшие внутренние реформы» в Центробанке.