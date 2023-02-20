Зам Набиуллиной по реформам покинет Центробанк

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский решил уйти в отставку. Как проинформировал регулятор, он намерен продолжить карьеру на руководящих позициях в других финансовых структурах.

Руслан Вестеровский был заместителем Эльвиры Набиуллиной с 2017 года, ранее он возглавлял в Центробанке департамент кадровой политики. В комментарии к его уходу председатель ЦБ подчеркнула, что её заместитель курировал «важнейшие внутренние реформы» в Центробанке.

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Он, в частности, настроил прозрачную систему оплаты труда, также отвечал за внедрение ценностей и принципов корпоративной культуры.

Под его руководством был также создан Университет Банка РФ, добился формирования более эффективной и открытой системы государственных закупок. Кроме того, Вестеровский курировал департамент недвижимости в ЦБ. Он покинет должность 28 февраля.

Как отмечает НСН, ранее Центробанк объявил о продлении после 9 марта ограничений на снятие наличной валюты.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ОтставкаЭльвира НабиуллинаЦентробанк
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