Зам Набиуллиной по реформам покинет Центробанк
Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский решил уйти в отставку. Как проинформировал регулятор, он намерен продолжить карьеру на руководящих позициях в других финансовых структурах.
Руслан Вестеровский был заместителем Эльвиры Набиуллиной с 2017 года, ранее он возглавлял в Центробанке департамент кадровой политики. В комментарии к его уходу председатель ЦБ подчеркнула, что её заместитель курировал «важнейшие внутренние реформы» в Центробанке.
Он, в частности, настроил прозрачную систему оплаты труда, также отвечал за внедрение ценностей и принципов корпоративной культуры.
Под его руководством был также создан Университет Банка РФ, добился формирования более эффективной и открытой системы государственных закупок. Кроме того, Вестеровский курировал департамент недвижимости в ЦБ. Он покинет должность 28 февраля.
Как отмечает НСН, ранее Центробанк объявил о продлении после 9 марта ограничений на снятие наличной валюты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru