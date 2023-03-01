Загрутдинов рассказал о планах развития Москвы на 2023 год
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-конференции рассказал о реализации инвестиционной программы в 2023 году, а также планах по программе реновации.
В частности, в этом году планируется ввести 3,5 миллиона квадратных метров жилья за счет городского бюджета, что на 1,3 миллиона больше, чем в 2022 году. Что касается программы реновации, то в прошлом году было сдано больше миллиона квадратных метров жилья. В этом году будет построено 1,3 миллиона квадратных метров жилья.
В эксплуатацию введено уже 770 тысяч квадратных метров. Загрутдинов привел в пример открытие Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным кластера «Ломоносов». Здесь будут работать компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность.
В 2023 году, по словам Загрутдинова, будет построено больше 70 километров дорог, 19 пешеходных перехода. Также будут введены три флагманских центра на территории больниц им. Буянова, Боткина и Филатова, детский корпус и корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке, 12 поликлиник по новому стандарту в различных округах столицы, подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1.
Загрутдинов уточнил, что в этом году в Москве откроются 22 учебных заведения – школы, детские сады, учебные корпуса. Строится 11 спортивных объектов.
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